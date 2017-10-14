Скрипченко: «Обидно проигрывать в таком матче»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Урала» (1:2).
«Подвела реализация. Чуть-чуть не хватило точности в завершающей фазе. Если бы выжали хотя бы один гол, стратегия игры могла поменяться. Но мы пропустили со стандарта и стали делать замены, чтобы в атакующем стиле сравнять счёт. В результате соперник нас в концовке подловил. Потом мы забили, но на большее банально не хватило времени.
Что касается судейства, то чего махать кулаками после драки. Игра сыграна, результат зафиксирован. Теперь нужно анализировать игру команды, в целом она мне понравилась. Мы играли целостно и организованно. Обидно проигрывать в таком матче», — сказал Скрипченко.
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верят что иы поставите игру к сожалению с теми игроками которые есть.
Удачи.
верят что иы поставите игру к сожалению с теми игроками которые есть.
Удачи.
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Тарханов тоже утверждает, что играет только в атакующий футбол.
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Тарханов тоже утверждает, что играет только в атакующий футбол.