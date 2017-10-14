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Скрипченко: «Обидно проигрывать в таком матче»

сегодня, 19:00
УралУрал2 : 1АнжиАнжиМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Урала» (1:2).

«Подвела реализация. Чуть-чуть не хватило точности в завершающей фазе. Если бы выжали хотя бы один гол, стратегия игры могла поменяться. Но мы пропустили со стандарта и стали делать замены, чтобы в атакующем стиле сравнять счёт. В результате соперник нас в концовке подловил. Потом мы забили, но на большее банально не хватило времени.

Что касается судейства, то чего махать кулаками после драки. Игра сыграна, результат зафиксирован. Теперь нужно анализировать игру команды, в целом она мне понравилась. Мы играли целостно и организованно. Обидно проигрывать в таком матче», — сказал Скрипченко.

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Все комментарии
Oleg1956
сегодня в 19:44
Я думаю что на данный момент достаточно много болельщиков которые
верят что иы поставите игру к сожалению с теми игроками которые есть.
Удачи.
salaga
сегодня в 19:35
чтобы в атакующем стиле сравнять счёт. В результате соперник нас в концовке подловил.
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Тарханов тоже утверждает, что играет только в атакующий футбол.
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