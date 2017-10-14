Ганчаренко: «Акинфеев много выручает ЦСКА, мы ему благодарны»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал победу «армейцев» над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура РФПЛ.

«Очень хороший матч получился. Две команды не отсиживались в обороне, много атак провели. Мы забили, „Краснодар“ — нет.

Забей Витиньо чуть раньше, напряжения в конце не было бы. При счёте 1:0 достаточно жарко у наших ворот было.

Игра Акинфеева? Нам не стоит уже удивляться. Когда есть определённые проблемы в центре поля с игроками, нагрузка ложится на вратаря и защиту. Игорь нас много выручает, за что мы ему благодарны».

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