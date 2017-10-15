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«Уфа» нанесла поражение «Локомотиву»

сегодня, 15:53
УфаУфа1 : 0ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

В матче 13-го тура чемпионата России «Уфа» переиграла «Локомотив».

Уфа, стадион «Нефтяник».

«Уфа» - «Локомотив» - 1:0 (0:0)
Гол: Игбун 76.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Пауревич, Ванек (Салатич 83), Сысуев (Засеев 84), Стоцкий (Кротов 90+4), Игбун, Аликин.
Главный тренер: Сергей Семак.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Корян 84), Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Эдер.
Главный тренер: Юрий Семин.

Предупреждения: Игбун 70, Тумасян 74, В. Денисов 78.

Судья: Алексей Сухой.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Краснодар» проиграл ЦСКА (0:1).

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Все комментарии
самуил кац - aбрамян
сегодня в 16:56
Чтобы всерьез на что-то рассчитывать ( попадание в ЛЧ) , надо ,как минимум ,не терять очки в матчах с таким г*****. как Уфа, Амкар, Тосно и т. п. У паровозов нет солидности в игре. Могут отлично отыграть с серьезной командой, а завтра слить записному аутсайдеру. Сегодня у них не было на поле полузащиты - Фернандеш и братья были совершенно ни о чем, а значит, создавать моменты было некому ! Что-то подсказывает мне, что с такой игрой, по итогам чемпионата паровозов смогут обойти даже свиньи !
leopit
сегодня в 16:55
Уфа сейчас выгодно отличается боевитостью и мастеровитостью от других команд нижней части таблицы,таких как Анжи,Амкар,Ска,московский Спартак.
Rheinfall
сегодня в 16:55
коллективу Семака зачёт :)
RDeanW
сегодня в 16:51
в этом весь локомотив. у него с краснодаром и зенитом очки взять шансов больше, чем с уфой или тосно
ziborock ответил leopit
сегодня в 16:50
leopit:
Да так и было задумано!Как говорится-"почувствуй разницу!!!"
Вот только когда дотрагиваешься до "таких", автоматом становишься "таким же") Так что разницы между двумя челами на аве не вижу)))
Petr Makovenko
сегодня в 16:50
2 место совсем рядом! Уфа наиграла нам 4 очка. И это хорошо!
Было бы лучше 6 очков... ну и так сойдет!
ЦСКА Чемпион!
FILL3286 ответил Спагетти
сегодня в 16:49
Спагетти:
Сегодня еще туляки должны побеждать, вперед Арсенал;))
Причем на классе!!
leopit ответил Sully
сегодня в 16:48
Sully:
вот сколько смотрю я на твою аватарку, и понимаю, на одной картинке все показано... болельщик Зенита каков он, и болельщик спартака.
Да так и было задумано!Как говорится-"почувствуй разницу!!!"
brodaga 05
сегодня в 16:47
Тормознули проводниц.
Спагетти
сегодня в 16:44
Сегодня еще туляки должны побеждать, вперед Арсенал;))
Evilhuman ответил papic337
сегодня в 16:40
Да в пользу мяса ,за эти два сезона столько насвистели,другим так за 20 лет не помогут,кб дельфинарий
Санчо Панса
сегодня в 16:38
Вот вам и претендент на чемпионство! Слабовато, Локо...Не подтвердили своих чемпионских притязаний в этом матче железнодорожники! Сергей Богдановича и его подопечных с непростой победой)
papic337 ответил Беренгар
сегодня в 16:36
Беренгар:
А когда ставят пенки за нырки арбуза или рукоблудзе это и норм?
Это когда? Липовые пенальти в пользу Спартака никогда не ставили, а вот в его ворота сплошь и рядом. Назначение липовых пенальти в пользу ЦСКА и Зенита это норма российского судейства.
Evgeny88 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 16:30
Дед за ЦСКА:
Вторая сенсация недели. Сергей Богданович (экс капитан ЦСКА) сколотил крепкую команду. с победой Уфа!!!
первая как я понимаю что победа цска
The Bilderberg group
сегодня в 16:30
с победой Уфа.
Беренгар ответил papic337
сегодня в 16:27
papic337:
Поздравляю Уфу с победой! Молодцы! По крайней мере одно пенальти надо было ставить в ворота Локомотива. Как же надоели эти двойные стандарты. В пользу ЦСКА и Зенита такие пенальти обязательно бы поставили. А вот Уфа это совсем другое дело.
А когда ставят пенки за нырки арбуза или рукоблудзе это и норм?
petrovisch
сегодня в 16:26
Молодцы уфимцы!!!Семаку особая благодарность!!!
КЭТиК
сегодня в 16:26
Рано в лидеры Локомотиву, от удачи все зависит.
spartach n1
сегодня в 16:25
zyxel410
сегодня в 16:25
Уфу с победой. Надо пользоваться осечкой и отрываться от конкурентов.
Tott_Hot
сегодня в 16:25
Хороший уикенд для меня выдался))
Брулин
сегодня в 16:24
На протяжении всего матча, Уфа была лучше и заслуженно победила. Молодцы!
Онопконь ответил magnum3000
сегодня в 16:23
magnum3000:
Молодец Богданыч. Опустил на землю взлетевших москвичей!
Генчик, ты же бежать собирался)))) А тут московская команда проиграла, и тут как тут)))) Нехорошо себя так вести.


04.10.2017 12:06 "Зенит" - самый посещаемый клуб Премьер-Лиги в текущем сезоне, "Спартак" - 2-й
Не в пассивности дело, а в "нововведении" Соккера - Промодерации. Где большая часть юзеров сидит и не может ответить! Ну и администрация Соккера топит за КБ. Я то же перебираюсь на другой ресурс!
papic337
сегодня в 16:21
Поздравляю Уфу с победой! Молодцы! По крайней мере одно пенальти надо было ставить в ворота Локомотива. Как же надоели эти двойные стандарты. В пользу ЦСКА и Зенита такие пенальти обязательно бы поставили. А вот Уфа это совсем другое дело.
ziborock
сегодня в 16:21
Уфа выиграла у Локо, а бакланы как обычно о Спартаке)
Napoleon Bonapart ответил cska1948
сегодня в 16:20
cska1948:
Похоже на то, что паровоз выдохся.
Задохнулся, собственным паром.....
ЭJlvIS
сегодня в 16:19
Вновь Уфа останется....Болотный чемпионат
eaguar
сегодня в 16:19
С победой .
Беренгар
сегодня в 16:19
Спасибо Уфа. Тормознули проводниц.
Zayac_65
сегодня в 16:18
Уфа с победой!
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