«Уфа» нанесла поражение «Локомотиву»

В матче 13-го тура чемпионата России «Уфа» переиграла «Локомотив».
Уфа, стадион «Нефтяник».
«Уфа» - «Локомотив» - 1:0 (0:0)
Гол: Игбун 76.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Пауревич, Ванек (Салатич 83), Сысуев (Засеев 84), Стоцкий (Кротов 90+4), Игбун, Аликин.
Главный тренер: Сергей Семак.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Корян 84), Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Эдер.
Главный тренер: Юрий Семин.
Предупреждения: Игбун 70, Тумасян 74, В. Денисов 78.
Судья: Алексей Сухой.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Краснодар» проиграл ЦСКА (0:1).
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