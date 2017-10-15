«Зенит» и «Арсенал» определились с формами, которые будут на игроках в сегодняшней встрече.

Футбольный эксперт Александр Бубнов уже прокомментировал предстоящую встречу между «Зенитом» и «Арсеналом».

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