«Зенит» и «Арсенал» определились с формами, которые будут на игроках в сегодняшней встрече.
Футбольный эксперт Александр Бубнов уже прокомментировал предстоящую встречу между «Зенитом» и «Арсеналом».
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Кому нужен этот "Черкизон" ???
Только ценников не хватает.....
Кому нужен этот "Черкизон" ???
Только ценников не хватает.....
Только Тула .
Только победа .
Только Тула .
Только победа .
Когда уже они начнут выкрадывать нормальные фото комплектов формы перед игрой в соцсети?
То на стул помятую кинут, то на скелет какой то навесят, как на пугало.
Клуб уровня Зенита не должен и не может показывать такого уровня не профессионализм!
Когда уже они начнут выкрадывать нормальные фото комплектов формы перед игрой в соцсети?
То на стул помятую кинут, то на скелет какой то навесят, как на пугало.
Клуб уровня Зенита не должен и не может показывать такого уровня не профессионализм!