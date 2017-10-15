«Уфа» - «Локомотив»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура РФПЛ «Уфа» - «Локомотив».
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.
«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Рыбус, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Ранее ожиданиями от игры поделился главный тренер «Уфы» Сергей Семак.
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