«Ростов» - «Рубин»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» - «Рубин». Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев считает, что перерыв пошел на пользу его команде.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Байрамян, Могилевец, Майер, Думбия, Шомуродов, Дядюн.
Запасные: Абаев, Гошев, Калачев, Киреев, Зуев, Бухаров, Ионов, Кинтеро.
«Рубин»: Джанаев, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон, Кудряшов, Мвила, Оздоев, Лестьенн, Карадениз, Канунников.
Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Сорокин, Бурлак, Бауэр, Цакташ, Камболов, Сонг, Рочина, Жемалетдинов, Азмун.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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Хочу,чтобы вы немного улыбнулись перед матчем.
"Есть такое время года-осень.
Я его уже давно боюсь
У поэтов просто крышу сносит
В океан с названьем кратким-грусть...
Замечали,как поэтов стаи
где-то с середины сентября
толковать о листьях начинают.
о багрянце,золоте.хандря?
О кострах рябин,цветах увядших...
И о том как журавлиный клин
рассекает небо и оставших
Жалко так.что невозможно.блин...
Каждый год одни и те ж событья-
Неизбежно,как за молньей гром,-
Холодает.Дождь.Желтеют листья,
опадают и гниют потом.
Что тут ново?Что природе станет7
почему и старец и юнец
хором пишут про души страданье
И слезу пускают под конец?
В непонятках я,как лист осенний
Что в душе уже смертельно льдист...
И от этих нервных потрясений
Сам грущу.как этот ломкий лист...
Ю.Викторов
Хочу,чтобы вы немного улыбнулись перед матчем.
"Есть такое время года-осень.
Я его уже давно боюсь
У поэтов просто крышу сносит
В океан с названьем кратким-грусть...
Замечали,как поэтов стаи
где-то с середины сентября
толковать о листьях начинают.
о багрянце,золоте.хандря?
О кострах рябин,цветах увядших...
И о том как журавлиный клин
рассекает небо и оставших
Жалко так.что невозможно.блин...
Каждый год одни и те ж событья-
Неизбежно,как за молньей гром,-
Холодает.Дождь.Желтеют листья,
опадают и гниют потом.
Что тут ново?Что природе станет7
почему и старец и юнец
хором пишут про души страданье
И слезу пускают под конец?
В непонятках я,как лист осенний
Что в душе уже смертельно льдист...
И от этих нервных потрясений
Сам грущу.как этот ломкий лист...
Ю.Викторов