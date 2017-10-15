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19:00 сегодня Вердер -:- Боруссия М
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19:30 сегодня Малага -:- Леганес
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Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
13:30 Матч завершен Фиорентина 2:1 Удинезе
21:45 сегодня Интер -:- Милан
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14:00 Матч завершен Уфа 1:0 Локомотив М
16:30 Идет первый тайм, 26’ Ростов 0:0 Рубин
19:00 сегодня Зенит -:- Арсенал Т
Франция. Лига 1 2017/2018, 9 тур
16:00 Закончился первый тайм Бордо 0:1 Нант
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«Ростов» - «Рубин»: стартовые составы

сегодня, 15:29
РостовРостов0 : 0РубинРубинИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» - «Рубин». Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев считает, что перерыв пошел на пользу его команде. 

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Байрамян, Могилевец, Майер, Думбия, Шомуродов, Дядюн.

Запасные: Абаев, Гошев, Калачев, Киреев, Зуев, Бухаров, Ионов, Кинтеро.

«Рубин»: Джанаев, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон, Кудряшов, Мвила, Оздоев, Лестьенн, Карадениз, Канунников.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Сорокин, Бурлак, Бауэр, Цакташ, Камболов, Сонг, Рочина, Жемалетдинов, Азмун.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Контуженый
сегодня в 16:53
Косячник опять в основе. Не к добру
Dominators ответил Пепс
сегодня в 16:12
Пепс:
Удачи и победы Рубиновые !!!!!!!
В матчах с московскими командами и Зенитом .
Пепс
сегодня в 16:10
Удачи и победы Рубиновые !!!!!!!
Таганский
сегодня в 16:10
Только удачи!!
Кто бы ни был..
Dominators
сегодня в 16:10
Гацкан перебор ЖК - дисква , Калачев , Бухаров , Зуев или Ионов во 2 тайме на замену .Надеюсь Ростов докажет свою силу господам перебежчикам . Удачи команде с берегов Дона .
Romashka-2
сегодня в 15:59
просто пожелаю удачи!

Хочу,чтобы вы немного улыбнулись перед матчем.

"Есть такое время года-осень.
Я его уже давно боюсь
У поэтов просто крышу сносит
В океан с названьем кратким-грусть...

Замечали,как поэтов стаи
где-то с середины сентября
толковать о листьях начинают.
о багрянце,золоте.хандря?

О кострах рябин,цветах увядших...
И о том как журавлиный клин
рассекает небо и оставших
Жалко так.что невозможно.блин...

Каждый год одни и те ж событья-
Неизбежно,как за молньей гром,-
Холодает.Дождь.Желтеют листья,
опадают и гниют потом.
Что тут ново?Что природе станет7
почему и старец и юнец
хором пишут про души страданье
И слезу пускают под конец?

В непонятках я,как лист осенний
Что в душе уже смертельно льдист...
И от этих нервных потрясений
Сам грущу.как этот ломкий лист...
Ю.Викторов
Dominators
сегодня в 15:53
Ростову победу ...4 бывших против и Бикиевич . Тем приятней будет выиграть .
Absinthe3
сегодня в 15:52
Гаца нет, Тимоха в запасе... Зуев и Буха тоже на скамейке... Есть надежда на Шомуродова, но, на мой взгляд, на поле не сильнейшие. Хотелось бы верить, что Кучук знает, что делает
ermak6448
сегодня в 15:47
Вперед Ростов!!!
juchok
сегодня в 15:45
вангую,унылые нули на табло после матча!
FILL3286
сегодня в 15:31
Рубин на классе 0-2
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