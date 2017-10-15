«Краснодар» впервые в истории проиграл 4 официальных матча кряду

«Краснодар», уступив накануне ЦСКА (0:1), проиграл четвертый официальный матч подряд – такое в истории клуба случилось первый раз. Кроме того, «горожане» впервые потерпели три сухих поражения в российской Премьер-Лиге – ранее команда в рамках РФПЛ уже уступала трижды кряду, но при этом забивала хотя бы в одной из игр. Также «быки» в трех матчах кряду не могут поразить ворота соперников и в четырех кряду не могут забить с игры, огорчив «Томь» в кубковом поединке с пенальти. Безголевая серия команды тянется уже 328 минут без учета компенсированного времени.

Ранее южане уступили в Премьер-Лиге тульскому «Арсеналу» (0:1) и «Зениту» (0:2), а также проиграли «Томи» (1:2) в 1/16 финала Кубка России.

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