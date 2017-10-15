Икарди: «Хочу забить 100 голов за „Интер“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
15:30 71’ Брайтон энд Хоув 0:0 Эвертон
18:00 сегодня Саутгемптон -:- Ньюкасл
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 28’ Байер 0:0 Вольфсбург
19:00 сегодня Вердер -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
19:30 сегодня Малага -:- Леганес
21:45 сегодня Бетис -:- Валенсия
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
13:30 Матч завершен Фиорентина 2:1 Удинезе
21:45 сегодня Интер -:- Милан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Уфа 1:0 Локомотив М
16:30 Идет первый тайм, 26’ Ростов 0:0 Рубин
19:00 сегодня Зенит -:- Арсенал Т
Франция. Лига 1 2017/2018, 9 тур
16:00 Закончился первый тайм Бордо 0:1 Нант
22:00 сегодня Страсбур -:- Марсель
  • Главные новости
  • Все новости
15:53
«Уфа» нанесла поражение «Локомотиву»104
15:29
«Ростов» - «Рубин»: стартовые составы11
12:28
«Спартак» и «Севилью» рассудит итальянец Рокки34
11:37
Матч «Зенит» - «Арсенал» посетит около 54 тыс. болельщиков198
10:31
«Краснодар» впервые в истории проиграл 4 официальных матча кряду55
16:48
Болельщики поддержали Юсупова0
16:18
Сёмин: «Игра была до ошибки, и „Локомотив“ её допустил»6
16:16
Индонезийский вратарь скончался после столкновения с партнером во время матча
15:32
Навас вернулся в общую группу «Реала»1
15:26
«Фиорентина» одолела «Удинезе»3
15:09
Конте: «Иногда я ненавижу свою работу»9
14:54
Тухель претендует на пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд»3
14:52
Кастро: «В матче „Спартак“ - „Севилья“ нет фаворита»22
14:39
Английский журналист: «Если к маю „Халл“ будет 15-м, Слуцкий не будет любимцем публики»21
14:33
Бонуччи: «Я выбрал „Милан“, потому что снова хотел бросить себе вызов»0
14:23
Кэйхилл: «„Челси“ не очень везет - у нас много травмированных»2
14:16
Алексей Миранчук проводит 100-й матч в чемпионатах России4
14:05
Куман поддержал Классена2
13:53
Моуриньо: «„Манчестер Юнайтед“ точно не будет моей последней командой»14
13:48
Гамшик: «Впереди нас ждет долгий сезон»1
13:40
Чемпионат африканских наций отобрали у Кении и проведут в Марокко4
13:29
Алли: «Изначально я не понравился Почеттино»4
13:27
Пранделли может возглавить сборную Шотландии0
13:14
Джан: «„Ливерпуль“ доминировал все 90 минут и должен был побеждать МЮ»8
12:58
«Уфа» - «Локомотив»: стартовые составы13

Икарди: «Хочу забить 100 голов за „Интер“»

сегодня, 16:01

Нападающий «Интера» Мауро Икарди сообщил, что хочет достичь отметки в 100 забитых голов за «нерадзурри». На данный момент аргентинец забил 84 гола и сделал 22 ассиста в 153 встречах.

«Я очень счастлив попасть в топ-10 бомбардиров „Интера“, но до вершины мне еще далеко. Хочу забить 100 голов за „Интер“, пусть и захватить лидерство по этому показателю за всю историю будет сложно. Для достижения этой цели я каждый день усердно работаю, а партнеры помогают мне становиться лучше. Думаю, каждый игрок способен прогрессировать, вне зависимости от его возраста и опыта».

Лучшим снайпером «Интера» всех времен является Джузеппе Меацца (288 мячей).

Что касается Икарди, то он в скором времени может продлить контракт с клубом.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Rheinfall ответил Zen-Aku
сегодня в 16:53
Zen-Aku:
Да чего уж там мелочится Мауро давай все 300.
не сможет Меаццу перестрелять имхо
Rheinfall
сегодня в 16:52
Коутиньо: "Надеюсь что дерби с Миланом сложится для Интера удачно"
Практически во всех уголках планеты с нетерпением ждут начала миланского дерби. Не упустил возможность затронуть тему предстоящей игры, и экс-футболист "Интера" нынче выступающий за "Ливерпуль" бразилец Фелиппе Коутиньо.

По окончанию матча с "МЮ" атакер в интервью Sky Sports заявил следующее:
"Интер топ клуб мирового масштаба. Думаю, что дела у клуба теперь идут хорошо. Надеюсь что дерби с Миланом сложится для Интера удачно."

Возможный стартовый состав на дерби:
1 Ханданович; 33 Д'Амброзио, 37 Шкриниар, 25 Миранда, 55 Нагатомо; 5 Гальярдини, 20 Борха Валеро; 87 Кандрева, 11 Весино, 44 Перишич; 9 Икарди.


Неста: "Шкриниар ближе всех ко мне по стилю игры"
В текущем сезоне "Интер" демонстрирует поразительно уверенную игру в обороне. Нерадзурри пропустили всего 3 гола в 7 матчах. Лучше миланцев в этом плане в Европе только "МЮ". Манкунианцы в 8 играх позволили своими соперникам распечатать свои ворота всего 2 раза.

Несомненно, главным творцом этого всего является Лучано Спаллетти. Но не меньшая заслуга принадлежит новичку команды Милану Шкриниару. Словак демонстрирует впечатляющее чтение игры и выбора позиции. За что уже успел заслужить сравнение с самим Алессандро Нестой со стороны прессы.

В интервью французскому изданию Equipe экс-дифенсоре "Лацио" и "Милана" прокомментировал аналогию итальянских журналистов следующим образом:
"Он новый Неста? Никогда не будет нового Несты. Тем не менее Шкриниар ближе всех ко мне по стилю игры."
Zen-Aku
сегодня в 16:50
Да чего уж там мелочится Мауро давай все 300.
Rheinfall
сегодня в 16:43
удачи!
Марк Аврелий ответил FILL3286
сегодня в 16:30
FILL3286:
Милан сегодня картонку должен уничтожить!!
Странно, обычно все кому не лень ноги вытирают об Милан. Сегодняшний матч не станет исключением.
The Bilderberg group
сегодня в 16:25
достигай Мауро поставленной цели , желаю тебе забить за Интер куда больше голов чем лишь 100.
Шуnя771
сегодня в 16:14
Хе-хе! За стремление - Удачи!
FILL3286
сегодня в 16:12
Милан сегодня картонку должен уничтожить!!
Bеликий Князь
сегодня в 16:08
Тогда настраивайся играть там двести лет. Аха-ха)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100