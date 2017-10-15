Икарди: «Хочу забить 100 голов за „Интер“»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди сообщил, что хочет достичь отметки в 100 забитых голов за «нерадзурри». На данный момент аргентинец забил 84 гола и сделал 22 ассиста в 153 встречах.

«Я очень счастлив попасть в топ-10 бомбардиров „Интера“, но до вершины мне еще далеко. Хочу забить 100 голов за „Интер“, пусть и захватить лидерство по этому показателю за всю историю будет сложно. Для достижения этой цели я каждый день усердно работаю, а партнеры помогают мне становиться лучше. Думаю, каждый игрок способен прогрессировать, вне зависимости от его возраста и опыта».

Лучшим снайпером «Интера» всех времен является Джузеппе Меацца (288 мячей).

Что касается Икарди, то он в скором времени может продлить контракт с клубом.

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