Икарди: «Хочу забить 100 голов за „Интер“»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди сообщил, что хочет достичь отметки в 100 забитых голов за «нерадзурри». На данный момент аргентинец забил 84 гола и сделал 22 ассиста в 153 встречах.
«Я очень счастлив попасть в топ-10 бомбардиров „Интера“, но до вершины мне еще далеко. Хочу забить 100 голов за „Интер“, пусть и захватить лидерство по этому показателю за всю историю будет сложно. Для достижения этой цели я каждый день усердно работаю, а партнеры помогают мне становиться лучше. Думаю, каждый игрок способен прогрессировать, вне зависимости от его возраста и опыта».
Лучшим снайпером «Интера» всех времен является Джузеппе Меацца (288 мячей).
Что касается Икарди, то он в скором времени может продлить контракт с клубом.
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Практически во всех уголках планеты с нетерпением ждут начала миланского дерби. Не упустил возможность затронуть тему предстоящей игры, и экс-футболист "Интера" нынче выступающий за "Ливерпуль" бразилец Фелиппе Коутиньо.
По окончанию матча с "МЮ" атакер в интервью Sky Sports заявил следующее:
"Интер топ клуб мирового масштаба. Думаю, что дела у клуба теперь идут хорошо. Надеюсь что дерби с Миланом сложится для Интера удачно."
Возможный стартовый состав на дерби:
1 Ханданович; 33 Д'Амброзио, 37 Шкриниар, 25 Миранда, 55 Нагатомо; 5 Гальярдини, 20 Борха Валеро; 87 Кандрева, 11 Весино, 44 Перишич; 9 Икарди.
Неста: "Шкриниар ближе всех ко мне по стилю игры"
В текущем сезоне "Интер" демонстрирует поразительно уверенную игру в обороне. Нерадзурри пропустили всего 3 гола в 7 матчах. Лучше миланцев в этом плане в Европе только "МЮ". Манкунианцы в 8 играх позволили своими соперникам распечатать свои ворота всего 2 раза.
Несомненно, главным творцом этого всего является Лучано Спаллетти. Но не меньшая заслуга принадлежит новичку команды Милану Шкриниару. Словак демонстрирует впечатляющее чтение игры и выбора позиции. За что уже успел заслужить сравнение с самим Алессандро Нестой со стороны прессы.
В интервью французскому изданию Equipe экс-дифенсоре "Лацио" и "Милана" прокомментировал аналогию итальянских журналистов следующим образом:
"Он новый Неста? Никогда не будет нового Несты. Тем не менее Шкриниар ближе всех ко мне по стилю игры."
Практически во всех уголках планеты с нетерпением ждут начала миланского дерби. Не упустил возможность затронуть тему предстоящей игры, и экс-футболист "Интера" нынче выступающий за "Ливерпуль" бразилец Фелиппе Коутиньо.
По окончанию матча с "МЮ" атакер в интервью Sky Sports заявил следующее:
"Интер топ клуб мирового масштаба. Думаю, что дела у клуба теперь идут хорошо. Надеюсь что дерби с Миланом сложится для Интера удачно."
Возможный стартовый состав на дерби:
1 Ханданович; 33 Д'Амброзио, 37 Шкриниар, 25 Миранда, 55 Нагатомо; 5 Гальярдини, 20 Борха Валеро; 87 Кандрева, 11 Весино, 44 Перишич; 9 Икарди.
Неста: "Шкриниар ближе всех ко мне по стилю игры"
В текущем сезоне "Интер" демонстрирует поразительно уверенную игру в обороне. Нерадзурри пропустили всего 3 гола в 7 матчах. Лучше миланцев в этом плане в Европе только "МЮ". Манкунианцы в 8 играх позволили своими соперникам распечатать свои ворота всего 2 раза.
Несомненно, главным творцом этого всего является Лучано Спаллетти. Но не меньшая заслуга принадлежит новичку команды Милану Шкриниару. Словак демонстрирует впечатляющее чтение игры и выбора позиции. За что уже успел заслужить сравнение с самим Алессандро Нестой со стороны прессы.
В интервью французскому изданию Equipe экс-дифенсоре "Лацио" и "Милана" прокомментировал аналогию итальянских журналистов следующим образом:
"Он новый Неста? Никогда не будет нового Несты. Тем не менее Шкриниар ближе всех ко мне по стилю игры."