Кастро: «В матче „Спартак“ - „Севилья“ нет фаворита»

Президент «Севильи» Хосе Кастро прокомментировал предстоящую встречу испанского клуба в Лиге чемпионов со «Спартаком».



«Конечно, шесть очков в матчах со „Спартаком“ имеют важнейшее значение. Мы надеемся, что победим и продолжим возглавлять группу. В предстоящем матче нет фаворита. Мы говорим о чемпионе своей страны. Победа сделает нас фаворитом группы, но мы должны уважать соперника. Мы будем играть на победу».



Матч «Спартак» - «Севилья» рассудит итальянский арбитр Джанлука Рокки.

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