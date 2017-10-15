Кастро: «В матче „Спартак“ - „Севилья“ нет фаворита»

Президент «Севильи» Хосе Кастро прокомментировал предстоящую встречу испанского клуба в Лиге чемпионов со «Спартаком».
«Конечно, шесть очков в матчах со „Спартаком“ имеют важнейшее значение. Мы надеемся, что победим и продолжим возглавлять группу. В предстоящем матче нет фаворита. Мы говорим о чемпионе своей страны. Победа сделает нас фаворитом группы, но мы должны уважать соперника. Мы будем играть на победу».
Матч «Спартак» - «Севилья» рассудит итальянский арбитр Джанлука Рокки.
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Домашней победы над Марибором должно хватить чтоб отобраться в турнир где выступают и Зенит и Локо......
Домашней победы над Марибором должно хватить чтоб отобраться в турнир где выступают и Зенит и Локо......
Вообще всем клубам играющим в еврокубках желаю победы!
Но реальность такова,что Спартак если добьётся ничьей, то это будет хорошо.Севилья как всегда сильна,я ставлю на 1:1!
Вообще всем клубам играющим в еврокубках желаю победы!
Но реальность такова,что Спартак если добьётся ничьей, то это будет хорошо.Севилья как всегда сильна,я ставлю на 1:1!
Он и мы все прекрасно понимаем, что команда с 6го места рейтинга камня на камне не оставит от команды с 98-го места.
Он и мы все прекрасно понимаем, что команда с 6го места рейтинга камня на камне не оставит от команды с 98-го места.