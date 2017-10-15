Кэйхилл: «„Челси“ не очень везет - у нас много травмированных»

Защитник «Челси» Гэри Кэйхилл рассказал о причинах неудачного выступления команды в последнем матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:2).

«Соперники отлично начали матч, а мы начали его плохо, но у нас есть опыт. Мы проигрывали 0:1, но это был еще не конец света. Мы отыгрались, и вот тогда нам надо было включать вторую и третью передачу, мы могли бы решить исход встречи. Но мы не сделали этого. Мы пропустили перед самым перерывом, а это самое худшее время.

В данный момент нам не очень везет — у нас много травмированных. Мы переживаем непростые времена, так как отсутствуют некоторые ключевые игроки. У нас не такая большая команда, и это играет свою роль, однако у наших оставшихся в строю игроков достаточно класса, чтобы играть намного лучше, чем мы играли. Мы пытались, но показали ли мы класс, качество игры? Мы можем играть гораздо лучше.

Самое лучшее, что можно сделать после такого матча, — это снова выйти на поле как можно скорее. В середине недели у нас важная встреча, и мы знаем, что можем играть лучше».

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