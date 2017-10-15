Алли: «Изначально я не понравился Почеттино»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли вспомнил о временах, когда он только присоединился к «шпорам». Случилось это в 2015 году.

«Когда я только подписал контракт с „Тоттенхэмом“, то пришел посмотреть на тренировочное поле, но Почеттино тогда не было в расположении клуба. Я не видел его до начала предсезонки. Мне было очень тяжело, потому что я не знал, какое впечатление на него произвел.

Первый личный разговор случился при помощнике Почеттино Хесусе Пересе. Они о чем-то говорили по-испански, а потом Перес повернулся ко мне и сказал: „Изначально ты не понравился тренеру“.

Почеттино смотрел мне в глаза, чтобы понаблюдать за моей реакцией. Я потерял дар речи! Тогда Перес помолчал некоторое время, а затем добавил: „Но теперь он тебя любит“».

Контракт Алли рассчитан до лета 2022 года.

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