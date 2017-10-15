Джан: «„Ливерпуль“ доминировал все 90 минут и должен был побеждать МЮ»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан уверен, что его команда должна была брать 3 очка во вчерашнем матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Мы должны были побеждать в этой игре, потому что доминировали все 90 минут. Думаю, у нас были хорошие моменты, а у МЮ только один удар по воротам от Лукаку. Та же история была и перед перерывом на матчи сборных, когда сыграли вничью с „Ньюкаслом“. Пока слишком рано делать какие-то глобальные выводы, мы должны выиграть следующий матч».

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