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Джан: «„Ливерпуль“ доминировал все 90 минут и должен был побеждать МЮ»

сегодня, 13:14
ЛиверпульЛиверпуль0 : 0Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан уверен, что его команда должна была брать 3 очка во вчерашнем матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Мы должны были побеждать в этой игре, потому что доминировали все 90 минут. Думаю, у нас были хорошие моменты, а у МЮ только один удар по воротам от Лукаку. Та же история была и перед перерывом на матчи сборных, когда сыграли вничью с „Ньюкаслом“. Пока слишком рано делать какие-то глобальные выводы, мы должны выиграть следующий матч».

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Все комментарии
barcelona and cruyff
сегодня в 13:56
МЮ выставил 3этажный автобус и показал ужасную игру
IKER-RAUL
сегодня в 13:48
вы в каждой игре доминируете, но слабая реализация и промахи в обороне привели к тому, что есть
ermak6448
сегодня в 13:34
доминировать без жажды Победы - балет на льду.....
hoper
сегодня в 13:27
А чего не выиграли?Хотя согласен что -это был худший матч МЮ в этом сезоне
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