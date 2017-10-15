Альба: «Во втором тайме матча с „Атлетико“ „Барселона“ играла лучше»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал ход встречи 8-го тура Примеры с «Атлетико» (1:1).

«Думаю, в первом тайме у обеих команд были голевые моменты. Может быть, у „Атлетико“ они были немного более явные. Во второй половине „Барселона“ играла лучше и заслужила победу, но в целом это был равный матч, да и в конце концов мы играли против очень сильного соперника».

Альба также отметил болельщиков «матрасников».

«Мне очень нравятся болельщики „Атлетико“, они поддерживают свою команду все 90 минут и очень помогают им. Это нормально, когда у твоей команды на выезде нет столько поддержки, как дома, но я видел и на „Ванда Метрополитано“ наших фанатов, за что им очень благодарен».

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