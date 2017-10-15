Английский журналист: «Если к маю „Халл“ будет 15-м, Слуцкий не будет любимцем публики»

Главный редактор издания TIGERLINK Питер Джонсон поделился мнением о том, почему «Халл» Леонида Слуцкого упустил победу над «Норвичем» в концовке матча 12-го тура Чемпионшипа.

«Честно говоря, „Норвич“ заслужил ничью. Большую часть времени наша команда выглядела неубедительно, а соперник доминировал. Если бы не вратарь Макгрегор, „Халл“ пропустил бы гораздо раньше 96-й минуты. Я уверен, что в поражении косвенно виновата оборона, чьи несогласованные действия привели к пропущенному мячу. Она все еще уязвима, и во многих моментах „тиграм“ просто повезло, что оппонент не забил.

Все видят, что Лео изучает английский футбол, совершенствуется, но пока рано делать выводы. Если к маю „Халл“ все еще будет 15-м в таблице, то Слуцкий перестанет быть любимцем публики. Но пока его все обожают, он очень популярен в городе. Недавно он ходил на ярмарку Халла, где с удовольствием фотографировался с фанатами. Но быть хорошим парнем – это не работа».

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