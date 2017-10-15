«Арсенал» пропустил с пенальти с начала прошлого сезона больше любого другого клуба АПЛ

Пропустив с пенальти в матче 8-го тура АПЛ против «Уотфорда», «Арсенал» вырвался в лидеры по показателю пропущенных мячей с 11-метровой отметки с начала прошлого сезона (2016/17) среди клубов, на данный момент выступающих в Премьер-Лиге.

«Канониров» огорчали с «точки» 11 раз. Следом за «Арсеналом» расположились следующие любители сфолить в своей штрафной площади:

«Вест Хэм», «Саутгемптон» - по 10, «Суонси» - 8, «Уотфорд», «Эвертон», «Ливерпуль» - по 6.

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