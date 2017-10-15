«Байер» поделил очки с «Вольфсбургом»

«Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» в матче 8-го тура чемпионата Германии.
Леверкузен, стадион «Бай-Арена»
«Байер» - «Вольфсбург» 2:2 (1:1)
Голы: Бендер 29, Аларио 61 - Ориги 44, Блащиковски 69.
«Байер»: Лено, Та, Венделл, Рецос, Брандт (Похьянпало 84), Бендер, Кор (Хавертц 74), Бендер (Баумгартлингер 70), Бэйли, Фолланд, Аларио.
Главный тренер: Хейко Херрлих.
«Вольфсбург: Кастельс, Тиссеран, Герхардт, Верхаг, Удуохай, Гилавоги (Дидави 65), Камачо, Арнольд, Блашчиковски (Димата 71), Малли, Ориги (Осимхен 84).
Главный тренер: Мартин Шмидт.
Предупреждения: Кор 38, Бендер 41, Удуохай 78, Арнольд 90.
Судья: Патрик Иттрих.
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