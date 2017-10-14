«Уотфорд» вырвал победу у «Арсенала»

«Арсенал» уступил «Уотфорду» в матче 8-го тура чемпионата Англии.
Уотфорд, стадион «Викарэйдж Роуд»
«Уотфорд» - «Арсенал» 2:1 (0:1)
Голы: Дини 71 (пенальти), Клеверли 90+3 - Мертезакер 39.
«Уотфорд»: Гомес, Мариаппа (Каррильо 63), Кабаселе, Холебас, Бритос, Клеверли, Перейра (Капу 81), Ришарлисон, Дукуре, Фемения, Грэй (Дини 63).
Главный тренер: Марку Силва.
«Арсенал»: Чех, Мертезакер, Монреаль, Колашинац, Косьельни, Джака, Эль-Ненни, Ивоби, Бельерин, Уэлбек (Озил 61), Ляказетт (Жиру 68).
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждение: Кабаселе 64.
Судья: Нил Суорбрик.
Ранее «Манчестер Сити» отправил семь мячей в ворота «Сток Сити».
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