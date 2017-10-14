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14:30 Матч завершен Ливерпуль 0:0 Ман Юнайтед
17:00 Матч завершен Тоттенхэм 1:0 Борнмут
17:00 Матч завершен Кристал Пэлас 2:1 Челси
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 7:2 Сток Сити
19:30 Матч завершен Уотфорд 2:1 Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 Матч завершен Норвич Сити 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 Матч завершен Бавария 5:0 Фрайбург
16:30 Матч завершен Герта 0:2 Шальке-04
19:30 Матч завершен Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Реал
21:45 Закончился первый тайм Атлетико М 1:0 Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 Матч завершен Ювентус 1:2 Лацио
21:45 Закончился первый тайм Рома 0:1 Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Динамо М 2:0 СКА-Хабаровск
16:30 Матч завершен Урал 2:1 Анжи
19:00 Матч завершен Краснодар 0:1 ЦСКА
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13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
14:00 Матч завершен Олимпиец 0:3 Кубань
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:1 Ротор
14:00 Матч завершен Динамо СПб 2:2 Спартак-2
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«Уотфорд» вырвал победу у «Арсенала»

сегодня, 21:24
УотфордУотфорд2 : 1АрсеналАрсеналМатч завершен

«Арсенал» уступил «Уотфорду» в матче 8-го тура чемпионата Англии.

Уотфорд, стадион «Викарэйдж Роуд»

«Уотфорд» - «Арсенал» 2:1 (0:1)
Голы: Дини 71 (пенальти), Клеверли 90+3 - Мертезакер 39.

«Уотфорд»: Гомес, Мариаппа (Каррильо 63), Кабаселе, Холебас, Бритос, Клеверли, Перейра (Капу 81), Ришарлисон, Дукуре, Фемения, Грэй (Дини 63).
Главный тренер: Марку Силва.

«Арсенал»: Чех, Мертезакер, Монреаль, Колашинац, Косьельни, Джака, Эль-Ненни, Ивоби, Бельерин, Уэлбек (Озил 61), Ляказетт (Жиру 68).
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждение: Кабаселе 64.

Судья: Нил Суорбрик.

Ранее «Манчестер Сити» отправил семь мячей в ворота «Сток Сити».

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Все комментарии
Одно слово румын
сегодня в 22:21
Арсенверим!
заDOOMчивый
сегодня в 22:18
за такие псевдонарушения,наверное только в Испании ставят на точку и то если гнома или гламурного сбили... В АПЛ за такое нарушение ещё дают желтую за симуляцию.... Ну я ещё понимаю,если бы по центру выходил,а то на таком вираже, но это же арбиторский Ляп. Но канониры сами выноваты,минутами раньше,надо было доводить до ума,забивая второй мяч и идти курить кальян.
После пенальти,вообще расклеились и заслуженно проиграли,ну а лучший игрок конечно немец Метер-заика.
ermak6848
сегодня в 22:15
Осеннее обострение даёт о себе знать ...
Вот и пушкарей обули ....
ЭJlvIS
сегодня в 22:15
Арсенал решил еще ниже финишировать, нежели в прошлом сезоне? Трындец...Такая отличная команда у Арсена была
aNOOBis ответил 666roza777
сегодня в 22:12
666roza777:
Венгер = Маразм Уилшер набрал лучшую свою форму и просидел весь матч на замене! OMG Его связка с Ляказетом в предыдущих матчах это нечто! Супер связка! Ляказет + Улшер + Жиру должны играть в старте вместе. У них очень хорошее чувство игры в одно касание. С этим можно любую команду проходить. А Венгер сначала выпустил Ляказета, потом поменял его на Жиру и в конце Уилшер. МАРАЗМ КРЕПЧАЛ...
Уилшир не вышел
666roza777 ответил Barcamilan
сегодня в 22:05
Barcamilan:
даже я с парой друзей обыграю нынешний арсенал
Нет.
666roza777
сегодня в 22:03
Венгер = Маразм
Уилшер набрал лучшую свою форму и просидел весь матч на замене! OMG
Его связка с Ляказетом в предыдущих матчах это нечто! Супер связка!
Ляказет + Улшер + Жиру должны играть в старте вместе.
У них очень хорошее чувство игры в одно касание.
С этим можно любую команду проходить.
А Венгер сначала выпустил Ляказета, потом поменял его на Жиру и в конце Уилшер.
МАРАЗМ КРЕПЧАЛ...
Barcamilan
сегодня в 22:03
даже я с парой друзей обыграю нынешний арсенал
The Bilderberg group
сегодня в 21:56
отлично Уотфорд , пушкари с Арсеном не актуальны
Шейх Сити
сегодня в 21:56
класс не пропить! Уотфорд лучше.
Sully
сегодня в 21:53
Арсенка ВЕРИМ!
azkan
сегодня в 21:51
Физики что ли не хватило? Как можно так безвольно играть в конце. Понимаю на ничью были согласны. Но вы же играете за Арсенал! И еще пропустить в конце после затяжного штурма..
И так без ЛЧ остались в этом году. Теперь и на следующий кандидаты номер один.
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 21:50
Верим , Арсен !
aNOOBis ответил Evgeny Moreman
сегодня в 21:41
Evgeny Moreman:
А хихикающего Санчеса когда покажут?
Когда Чили на ЧМ поедет, я думаю
Evgeny Moreman
сегодня в 21:40
А хихикающего Санчеса когда покажут?
Воин666
сегодня в 21:39
Нужно хватать Анчелоти пока есть такая возможность.
Бей и беги
сегодня в 21:38
Мертвый арсенал, когда заиграют не знаю, и кто виноват как не Венгер?
Нету у игроков настроя желания. Старый Мертезакер смотрится лучше на фоне всей команды. Что то надо менять уже давно...
aNOOBis ответил Nazi
сегодня в 21:37
Nazi:
К мерту нет претензий, просто человеку уже 60 лет, пора вроде дать ему полежать в гамаке...
Его надо скочем к гамаку примотать, ИМХО :-)
Nazi ответил aNOOBis
сегодня в 21:35
aNOOBis:
Мерт сегодня был в порядке так-то, в остальном всё правильно
К мерту нет претензий, просто человеку уже 60 лет, пора вроде дать ему полежать в гамаке...
aNOOBis ответил Nazi
сегодня в 21:34
Nazi:
Бухгалтерия от кронке-усманова так и не смогла отскочить от захолустного уотфорда, с чем их и поздравляю. Надо прикупить еще уелбеков, ельнен, джаков и холдингов, а из мертезакера сделать чучело и ставить во вратарской. Толк тот же, а чучело стоит раз в 100 000 меньше хорошего ЦЗ. Еще надо дать озилу требуемую зарплату и заключить с ним пожизненный контракт. А айвоби это лицо сегодняшнего Арсенала, бухгалтерского заведения кронке-усманова.
Мерт сегодня был в порядке так-то, в остальном всё правильно
Artuom ответил aNOOBis
сегодня в 21:34
aNOOBis:
Ляказета подставили, он на такое не подписывался, его мячами не снабжают почти совсем
Да меня вообще зло берёт!!! Человек старается... и в защите помогает, и сам моменты создаёт... А возле 2 куска овна хернёй страдают...
nnb199O
сегодня в 21:34
Полная лажа короче, Венгер молодец старался.
Шуnя771 ответил Zidane.5
сегодня в 21:32
Zidane.5:
Круто что Реал продал этого Озила за такие огромные деньжища.
И хорошо, вытрепал тогда Моу все нервы...(хождениями по ночным кабакам)
Nazi
сегодня в 21:32
Бухгалтерия от кронке-усманова так и не смогла отскочить от захолустного уотфорда, с чем их и поздравляю.

Надо прикупить еще уелбеков, ельнен, джаков и холдингов, а из мертезакера сделать чучело и ставить во вратарской. Толк тот же, а чучело стоит раз в 100 000 меньше хорошего ЦЗ.

Еще надо дать озилу требуемую зарплату и заключить с ним пожизненный контракт.

А айвоби это лицо сегодняшнего Арсенала, бухгалтерского заведения кронке-усманова.
aNOOBis ответил ЛИВЕРПУЛЬ2005
сегодня в 21:32
ЛИВЕРПУЛЬ2005:
Что такое не везет и как с ним бороться....
Какое там везение? Это закономерный результат работы невменяемого дедушки
YRunner ответил Artuom
сегодня в 21:31
Artuom:
Атаки нет!!! Ляказет старался, очень часто опускался глубоко.. а что поделать если ему моменты никто не создаёт((. Уэлбек и Ивоби - шлак! Ну и Монреаль за... Эль-Нени старается, но он просто не соответствует уровню.
Атаки нет! Пофиг. Зато какая защита! Ммммм..
Zidane.5
сегодня в 21:31
Круто что Реал продал этого Озила за такие огромные деньжища.
ЛИВЕРПУЛЬ2005
сегодня в 21:30
Что такое не везет и как с ним бороться....
aNOOBis ответил Artuom
сегодня в 21:30
Artuom:
Атаки нет!!! Ляказет старался, очень часто опускался глубоко.. а что поделать если ему моменты никто не создаёт((. Уэлбек и Ивоби - шлак! Ну и Монреаль за... Эль-Нени старается, но он просто не соответствует уровню.
Ляказета подставили, он на такое не подписывался, его мячами не снабжают почти совсем
Emilan__
сегодня в 21:30
Зачем болеть за унылого средняка, имеющий деньги, но играющий без мативаций. Только настроение портит. Нет уже желание следит за игрой Арсенала тут ясно с Арсеналом на ближащие 10 лет
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