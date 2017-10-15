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«Ман Сити» установил любопытное достижение

сегодня, 18:31

Голевые феерии, которые «Манчестер Сити» устраивает в текущем сезоне, позволили «горожанам» отметиться любопытным достижением.

В последних двух матчах на «Этихад Стэдиум» в рамках АПЛ коллектив Хосепа Гвардиолы забил больше мячей (12), чем «Сити» образца сезона-2006/07 под руководством Стюарта Пирса во всех домашних матчах той кампании.

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Все комментарии
Igo0rek
сегодня в 19:52
Помню сезон 2006/2007, именно тогда я начал болеть за Манчестер Сити. Команда играла плохо и только Ричард Данн творил невероятные вещи. Если бы не он, все могло быть еще хуже. Единственное, что запомнилось по мимо крутой игры Данна, это победа над Арсеналом. Правда во втором круге, если мне не изменяет память, мы влетели канонирам 3 - 1.
Owl Fake
сегодня в 19:43
Глупо те времена вспоминать.
2008 год делит Сити на эры до "мешка" и после.
Дмитрий Аександров
сегодня в 19:33
МС справляется и без Агуэро.
Может продать его в зимнее окно?
ДСА
сегодня в 19:22
Тогда был упадок.
sihafazatron
сегодня в 18:43
что только в англии не считают)
da da da
сегодня в 18:40
)))
juchok
сегодня в 18:36
ну там и состав был другой, и задачи другие решались...
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