«Ман Сити» установил любопытное достижение

Голевые феерии, которые «Манчестер Сити» устраивает в текущем сезоне, позволили «горожанам» отметиться любопытным достижением.

В последних двух матчах на «Этихад Стэдиум» в рамках АПЛ коллектив Хосепа Гвардиолы забил больше мячей (12), чем «Сити» образца сезона-2006/07 под руководством Стюарта Пирса во всех домашних матчах той кампании.

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