Икарди: «Пока рано говорить о борьбе „Интера“ за титул»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди - автор хет-трика в ворота «Милана», поделился эмоциями после победы в миланском дерби:

«Забрать домой мяч - особое чувство, не могу описать его. Знал, что мне нужно забить сегодня.

Я позволю критикам говорить, а сам буду выполнять свою работу на поле - помогать команде и забивать мячи. Рад за себя и за „Интер“, особенно рад победе».

Данная победа позволила «нерадзурри» выйти на чистое второе место в турнирной таблице, однако Икарди пока не спешит с громкими заявлениями:

«Скудетто? Пока рано говорить о борьбе за титул. Пока мы все делаем правильно, но уже нужно думать о следующем матче против „Наполи“ - отличной команды. Это будет особенный матч для меня, ведь неаполитанцы лидируют в чемпионате и показывают лучший футбол в Европе».

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