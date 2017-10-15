Дини: «„Арсеналу“ не хватает яиц»

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини считает, что футболистам «Арсенала», которых «шершни» переиграли в матче 8-го тура АПЛ, не хватает мужественности и характера:
«Я слышал, что Венгер назвал пенальти в ворота „Арсенала“ причиной поражения его команды. Ну, не мне указывать Мистеру Венгеру, но причина поражения его команды кроется в другом.
Мне нужно следить за языком, но я бы сказал, что им не хватает яиц».
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А вот то что "Венгер назвал пенальти в ворота „Арсенала“ причиной поражения его командыl" - ложь. Венгер сказал что пеналя не должно было быть, но сразу же добавил что команда сама виновата в проигрыше, играли плохо, свои моменты не реализовали и поплатились за это.
А вот то что "Венгер назвал пенальти в ворота „Арсенала“ причиной поражения его командыl" - ложь. Венгер сказал что пеналя не должно было быть, но сразу же добавил что команда сама виновата в проигрыше, играли плохо, свои моменты не реализовали и поплатились за это.