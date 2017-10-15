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Дини: «„Арсеналу“ не хватает яиц»

сегодня, 20:37
УотфордУотфорд2 : 1АрсеналАрсеналМатч завершен

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини считает, что футболистам «Арсенала», которых «шершни» переиграли в матче 8-го тура АПЛ, не хватает мужественности и характера:

«Я слышал, что Венгер назвал пенальти в ворота „Арсенала“ причиной поражения его команды. Ну, не мне указывать Мистеру Венгеру, но причина поражения его команды кроется в другом.

Мне нужно следить за языком, но я бы сказал, что им не хватает яиц».

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Все комментарии
dzvinka
сегодня в 21:19
ахахаха, +100 Трою, красавчик!! Еще и про курей мог бы добавить, ведь у них тоже их не бывает, ну если только они не несушки... а там пожалуй парочка несушок есть, как и у нас тут на портале.
Artuom
сегодня в 21:02
То что не хватает яиц - правда.
А вот то что "Венгер назвал пенальти в ворота „Арсенала“ причиной поражения его командыl" - ложь. Венгер сказал что пеналя не должно было быть, но сразу же добавил что команда сама виновата в проигрыше, играли плохо, свои моменты не реализовали и поплатились за это.
navigators
сегодня в 20:58
Зато, похоже, у другого "Арсенала" - тульского - их в достатке.
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:56
Прав Дини )))
ARMENIAN
сегодня в 20:49
согласен...
eaguar
сегодня в 20:46
В Тулу заехай .
ст_прапорщик
сегодня в 20:41
автора забанить на сутки!!!)))
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