Дини: «„Арсеналу“ не хватает яиц»

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини считает, что футболистам «Арсенала», которых «шершни» переиграли в матче 8-го тура АПЛ, не хватает мужественности и характера:

«Я слышал, что Венгер назвал пенальти в ворота „Арсенала“ причиной поражения его команды. Ну, не мне указывать Мистеру Венгеру, но причина поражения его команды кроется в другом.

Мне нужно следить за языком, но я бы сказал, что им не хватает яиц».

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