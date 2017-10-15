Моуриньо: «Возможно, в старости расскажу, почему я не возглавил „Барселону“ в 2008 году»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не хочет раскрывать секреты, связанные с его карьерой:

«Почему я не возглавил „Барселону“ в 2008 году? Возможно, однажды я поведаю правду.

Почему не хочу сделать это сейчас? Нет, нет. Есть вещи, которые я предпочту не рассказывать. Возможно, однажды я расскажу об этом. Когда буду стар, очень стар. Возможно».

Ранее Моуриньо заявил, что «Манчестер Юнайтед» точно не будет его последней командой.

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