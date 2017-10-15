Жерар Улье: «Роналду мог перейти в „Ливерпуль“»

Известный французский специалист Жерар Улье рассказал, что в свое время португалец Криштиану Роналду мог перейти в «Ливерпуль».

«Я видел его на молодежном турнире в Тулоне, и мы были готовы подписать его. Но тогда у нас в клубе был потолок зарплат. И я согласился не нарушать структуру зарплатной ведомости. К тому же тогда у нас был Харри Кьюэлл. Он был в прекрасной форме и голоден до побед», - сказал Улье.

Ранее Улье похвалил полузащитника сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли.

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