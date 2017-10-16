Фонсека может сменить Кумана на посту главного тренера «Эвертона»

Наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека может сменить Рональда Кумана на посту главного тренера «Эвертона», утверждают в Англии.

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли он возглавить один из клубов АПЛ в будущем, сам Фонсека заявил следующее:

«Все тренеры хотят поработать в Англии, и я один из них. У меня есть такая мечта, и я верю, что однажды она осуществится. Скоро или нет, но я мечтаю об этом».

Также на тренерский мостик «ирисок» сватают рулевого «Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса.

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