Фонсека может сменить Кумана на посту главного тренера «Эвертона»

Наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека может сменить Рональда Кумана на посту главного тренера «Эвертона», утверждают в Англии.
Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли он возглавить один из клубов АПЛ в будущем, сам Фонсека заявил следующее:
«Все тренеры хотят поработать в Англии, и я один из них. У меня есть такая мечта, и я верю, что однажды она осуществится. Скоро или нет, но я мечтаю об этом».
Также на тренерский мостик «ирисок» сватают рулевого «Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте