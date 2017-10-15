Почеттино хочет встать у руля сборной Англии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино однажды хотел бы возглавить сборную Англии по футболу. К счастью для нынешнего наставника сборной Гарета Саутгейта, это вопрос не первостепенной важности, ведь у Почеттино действующий контракт со «Шпорами». Однако Маурисио в своей книге «Храбрый новый мир» отмечал, что с удовольствием принял бы должность главного тренера сборной Англии.



Ранее Гарет Саутгейт признался, что болельщики сборной Англии его недолюбливают.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте