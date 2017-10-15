Тухель претендует на пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд»

Немецкий специалист Томас Тухель может трудоустроиться в Китае. 44-летний тренер претендует на пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд». Китайский клуб на данный момент лидирует в местном первенстве, однако рулевой команды Луис Фелипе Сколари точно покинет свой пост по окончании сезона, поэтому руководство ищет нового наставника. Тухель, напомним, мог возглавить «Баварию», но в Мюнхене предпочли назначить Юппа Хайнкеса. Ранее Тухель работал в дортмундской «Боруссии».

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