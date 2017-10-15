«Эвертон» может заменить Кумана на Бенитеса

По утверждениям СМИ, «Эвертон» планирует сменить главного тренера, так как нынешний наставник ливерпульского клуба Рональд Куман не устраивает руководство. Предполагается, что «Эвертон» в ближайшее время попробует заключить контракт с наставником «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэлем Бенитесом. Бенитес имеет действующий контракт с «Ньюкаслом», однако сообщается, что он вряд ли сможет отказать «Эвертону».



Ранее Рональд Куман заявлял, что спокоен, несмотря на провальный сезон «Эвертона».

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