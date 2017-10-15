Конте: «Иногда я ненавижу свою работу»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что порой ненавидит свою работу, так как она отнимает все свободное время.



«Мне всегда нравилось тренировать, я всегда знал, что с этим будет связано мое будущее. Но знаете, иногда я ненавижу свою работу, потому что она отнимает все свободное время. Если вы хотите чего-то достичь и добиться каких-то результатов, вы должны жертвовать своей личной жизнью, - именно поэтому я иногда ненавижу свою работу».



Недавно ходили слухи, что Антонио Конте по окончании сезона может вернуться в Италию.

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