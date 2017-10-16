Сарри: «„Манчестер Сити“ — лучшая команда в Европе»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился мнением о следующем сопернике его команды в Лиге чемпионов - «Манчестер Сити»:

«Они выигрывают все свои матчи, в чемпионате забивают минимум 5 голов. В последний раз они не смогли забить в августе, к тому же „горожане“ сильны в оборонительных позициях. Будет очень сложно. Однозначно — это лучшая команда в Европе.

Будет ли это матч мечты? Я был бы более счастлив, играя с командой уровнем пониже! Чувство мощи, которое исходит от „Сити“, я не ощущал даже от „Реала“ годом ранее».

Ранее и наставник «горожан» Хосеп Гвардиола сказал немало хвалебных слов о неаполитанцах.

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