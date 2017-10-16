Гвардиола: «„Наполи“ может убить вас своим высоким прессингом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола исключил недооценку своими игроками «Наполи» - предстоящего соперника «горожан» в Лиге чемпионов:

«Самодовольство моих игроков? Этого не случится. Я им покажу, как умеет играть „Наполи“. Покажу им их матчи, как я это делал, когда нам предстояло сыграть с „Шахтером“.

„Наполи“ похож на „Шахтер“ стилем игры, но между ними есть разница: если „Шахтер“ может слегка прижиматься к своим воротам, то „Наполи“ может убить вас своим высоким прессингом. Мне очень повезло, раз мне выпала возможность сыграть против такого соперника».

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