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Гвардиола: «„Наполи“ может убить вас своим высоким прессингом»

сегодня, 15:44
Манчестер СитиМанчестер Сити-:-НаполиНаполиЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола исключил недооценку своими игроками «Наполи» - предстоящего соперника «горожан» в Лиге чемпионов:

«Самодовольство моих игроков? Этого не случится. Я им покажу, как умеет играть „Наполи“. Покажу им их матчи, как я это делал, когда нам предстояло сыграть с „Шахтером“.

„Наполи“ похож на „Шахтер“ стилем игры, но между ними есть разница: если „Шахтер“ может слегка прижиматься к своим воротам, то „Наполи“ может убить вас своим высоким прессингом. Мне очень повезло, раз мне выпала возможность сыграть против такого соперника».

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Все комментарии
sihafazatron
сегодня в 16:45
Интерейснейший матч нас ждет, удачи мс и красивой игры)
киэнджин
сегодня в 16:32
Наполи будет раздавлен...Такой Сити фаворит этой ЛЧ...
вячеслав остапенко
сегодня в 16:13
Высказывание Гвардиолы правдивы
Константин Киселев ответил Василий 50
сегодня в 16:11
Василий 50:
Результат невозможно спрогнозировать. Накосячить могут и одни, и другие.
МС может накосячить, Наполи по стабильней. Игра будет бомба, но склоняюсь либо к победе Наполи, либо ничьей.
cevin cigan
сегодня в 16:06
В любом случае,нас ждёт хороший,атакующий футбол.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:06
ЛУЧШЕ Б ЭТОТ МАТЧ ПОКАЗАЛИ, А НЕ СЕВИЛЬЮ С КАКИМ-ТО ВЫСКОЧКОЙ !
Василий 50
сегодня в 15:57
Результат невозможно спрогнозировать.
Накосячить могут и одни, и другие.
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