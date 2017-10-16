Гамшик: «В игре с „Манчестер Сити“ хотим победить»

Капитан «Наполи» Марек Гамшик поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Нас ждет интригующее испытание, ведь обе команды демонстрируют привлекательный футбол. Уверен, болельщики захотят посмотреть на команды, которые стремятся играть в самый лучший футбол. Наша задача - сыграть хорошо. Мы хотим победить. Понимаем, что завтра нам будет непросто, ведь мы встречаемся с крайне сильным соперником, но мы знаем, что можем показать хороший футбол», - сказал Гамшик.

Ранее сообщалось, что на матч «Манчестер Сити» - «Наполи» отправятся пять тысяч итальянских фанатов.

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