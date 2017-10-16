Президент «Реала» посоветовал форварду «Тоттенхэма» Льоренте много не бегать

«Тоттенхэм» в понедельник вечером провел тренировку на «Сантьяго Бернабеу». Нападающий «шпор» Фернандо Льоренте хорошо знаком трибунам «Реала», ведь много лет играл в Испании, встречался со «сливочными» в составе «Ювентуса», а несколько сезонов назад и вовсе выбил «Королевский клуб» в полуфинале Лиги чемпионов. Президент «Реала» Флорентино Перес тепло принял футболиста и дал ему шуточный совет.

«Не бегай так много во вторник!» - наблюдая за тренировкой «Тоттенхэма» со смехом сказал испанцу Перес.

Ожиданиями от поединка ранее поделился наставник «Реала» Зинедин Зидан.

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