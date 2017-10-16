Почеттино: «Все в „Тоттенхэме“ знают о магии Иско»

Рулевой «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино перед матчем с «Реалом» рассказал, что его команде придется особенно пристально следить за полузащитником «сливочных» Иско:

«Считаю, что он один из лучших игроков. Иско доказывает это на деле. Мне посчастливилось наблюдать за его игрой в различных клубах, и везде он показывал себя способным и креативным футболистом.

Весь свой потенциал он раскрыл в „Реале“, мы это учтем. Все в „Тоттенхэме“ знают о магии Иско».

Ранее аргентинский специалист не поскупился на лестные слова и в адрес нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

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