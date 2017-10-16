Ван Бронкхорст: «Не могу сказать, что встреча с „Шахтером“ — это матч жизни»

Наставник «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст рассказал о своих впечатлениях от игры «Шахтера», с которым его команде предстоит сразиться уже в этот вторник:

«Не мы решаем, в какую группу попадать. Имеем то, что имеем. „Шахтер“ — очень сильная команда, она сыграла в двух стартовых матчах очень хорошо. Нам будет непросто.

Не могу сказать, что это матч жизни. Мы показали плохие результаты в двух стартовых турах, поэтому понимаем, что должны выложиться на 100%, чтобы достичь определенного результата.

Кто сыграет в атаке? Такой информацией не могу с вами поделиться. Все узнаете завтра. Тапия? Он играть не будет. Мы не знаем, насколько серьезна травма, но играть он не будет. Ван Бек? Я хотел бы дать ему передышку, но у нас мало игроков. Поэтому приходится делать другой выбор.

„Шахтер“ или „Наполи“? Трудно сделать вывод, обе команды очень хорошие. „Шахтер“ — техничная команда, они умеют владеть мячом. Поэтому завтра будет сложный матч».

Мнением о «Фейеноорде» ранее поделился наставник «горняков» Паулу Фонсека.

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