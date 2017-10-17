Саттон: «Исправлять трансферные ошибки в январе „Челси“ будет уже слишком поздно»

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон считает, что неудачное трансферное окно предопределило судьбу «синих» в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги:

«„Челси“ нормально справляется с неприятностями. Они это доказали под предводительством Конте в прошлом сезоне, но в этом борьба идет уже на двух фронтах, и результат этой борьбы зависит от деятельности во время трансферного окна.

Они не усилились, хотя должны были, и в этом их ошибка. Кто виноват? Менеджер? Располагает ли он финансами? Или, может, сам хотел продать Неманью Матича в „Юнайтед“? Из того, что я слышал, это не так. Возможно, исправлять ошибки в январе будет уже слишком поздно.

Думаю, что „Челси“ оставит в приоритете каждый из турниров. Они должны так сделать. Можно заметить, как Конте тасует состав в домашних соревнованиях, но я считаю, что Премьер-Лига для „Челси“ уже потеряна. Но достаточно ли они сильны, чтобы победить в Лиге чемпионов?»

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