Капитан «Базеля»: «Хотел попасть в одну группу Лиги чемпионов со „Спартаком“»

Капитан «Базеля» Марек Сухи, в свое время поигравший в «Спартаке», накануне поединка с ЦСКА отметил, что его команда хотела попасть в одну группу с «красно-белыми»:

«Желание проведать Москву возникало не раз – удобного случая не подворачивалось. Спасибо жребию Лиги чемпионов за возможность вернуться в Россию. Конечно, мне хотелось попасть в одну группу со „Спартаком“, побывать на новой арене клуба. Вместо этого посмотрим новый стадион ЦСКА — тоже неплохо.



По хайлайтам следил за матчами бывших одноклубников в первых турах. Сожалею, что „Спартаку“ не удалось выиграть в Мариборе. Шансы были, не получилось. А в домашней игре с „Ливерпулем“, думаю, парни и одному очку остались рады. Англичане сильно сыграли – „Спартаку“ пришлось непросто. Думаю, определяющими для „красно-белых“ станут встречи с „Севильей“. Шансы у „Спартака“ есть, и хорошие».

Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

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