Куяте: «У „Вест Хэма“ лучшие болельщики во всей Англии!»

Полузащитник «Вест Хэма» Шейку Куяте поблагодарил 3000 болельщиков «молотобойцев», которые отправились на матч в Бернли и громко поддерживали любимую команду:

«Это не сюрприз. У нас лучшие болельщики во всей Англии! Куда бы мы ни отправлялись, фанаты следуют за нами и громко поддерживают. Пусть продолжают в том же духе во время следующей игры!

Мы выигрывали со счетом 1-0 к 85-й минуте, а потом пропустили гол. Тяжело это принять. Сейчас мы разозлены, ведь уже собирались увезти домой три очка. Но таков футбол, нужно сосредоточиться на следующей игре, ведь нам нужно много очков».

Напомним, что в прошлом туре лондонский клуб обыграл «Суонси», а в предпоследнем уступил «Тоттенхэму».

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