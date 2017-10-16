Сарри пожаловался на календарь Серии А

14 октября «Наполи» провел важнейший поединок внутреннего итальянского первенства с «Ромой», а уже через 3 дня команде предстоит очередная большая игра в Лиге чемпионов — против «Манчестер Сити». Главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри раскритиковал календарь Серии А за столь жесткий график:

«Президент „Наполи“ сказал, что в составе могут произойти изменения, чтобы поберечь игроков? Понятия не имею о том, что он говорил. У нас череда важных матчей на данном этапе, поэтому не думаю, что состав подвергнется значительным изменениям.

Жаль, что те, кто составлял календарь, не учли интересы футболистов, играющих в Европе. Поставить матч „Рома“ - „Наполи“ за три дня до встречи с „Манчестер Сити“ кажется мне шокирующей ошибкой.

Мы представляем итальянский футбол на уровне Европы, поэтому итальянский футбол, в свою очередь, должен защищать нас, как делается в других странах».

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