Ловрен: «Лукаку специально меня ударил»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал о столкновении с форвардом МЮ Ромелу Лукаку, который бутсой зацепил лицо хорвата, но не понес за это наказания:

«Я решил сделать подкат — чувствовал, что он находится передо мной и может сдвинуться. Если честно, я считаю, что он сделал это специально. А если и не так, он мог хотя бы извиниться. Ромелу нервничал в этой игре, на то была причина.

Всё осталось на поле, закончилось, и ничего уже не изменить. Не я принимал решение не наказывать Лукаку. Давайте двигаться вперед, ведь это футбол».

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