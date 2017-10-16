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Ловрен: «Лукаку специально меня ударил»

вчера, 23:39
ЛиверпульЛиверпуль0 : 0Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал о столкновении с форвардом МЮ Ромелу Лукаку, который бутсой зацепил лицо хорвата, но не понес за это наказания:

«Я решил сделать подкат — чувствовал, что он находится передо мной и может сдвинуться. Если честно, я считаю, что он сделал это специально. А если и не так, он мог хотя бы извиниться. Ромелу нервничал в этой игре, на то была причина.

Всё осталось на поле, закончилось, и ничего уже не изменить. Не я принимал решение не наказывать Лукаку. Давайте двигаться вперед, ведь это футбол».

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Все комментарии
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 00:42
нытик ливерный все не унимается )))
ermak6848
вчера в 23:47
это игра, всякое бывает
Главное без травмы играй дальше
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