Почеттино: «Надеюсь, что Кейн останется с нами на долгие годы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассчитывает, что главная звезда «шпор» Харри Кейн надолго останется в клубе:

«Он здесь счастлив, но за будущее ручаться не может никто. Харри чувствует себя частью клуба и эмоционально отреагировал, когда Тотти завершил карьеру в „Роме“. На него это событие произвело особое впечатление.

Надеюсь, что он останется с нами на долгие годы, ведь Кейн является примером для многих из своих одноклубников. Зидан назвал его одним из лучших игроков, но Харри по-прежнему есть куда расти».

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