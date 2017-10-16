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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
22:00 Идет второй тайм, 60’ Лестер Сити 0:0 Вест Бромвич
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
22:00 58’ Лас-Пальмас 0:3 Сельта
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
21:45 69’ Верона 0:0 Беневенто
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
17:30 Матч завершен Амкар 0:0 Тосно
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Почеттино: «Надеюсь, что Кейн останется с нами на долгие годы»

сегодня, 23:02

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассчитывает, что главная звезда «шпор» Харри Кейн надолго останется в клубе:

«Он здесь счастлив, но за будущее ручаться не может никто. Харри чувствует себя частью клуба и эмоционально отреагировал, когда Тотти завершил карьеру в „Роме“. На него это событие произвело особое впечатление.

Надеюсь, что он останется с нами на долгие годы, ведь Кейн является примером для многих из своих одноклубников. Зидан назвал его одним из лучших игроков, но Харри по-прежнему есть куда расти». 

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Все комментарии
sihafazatron
сегодня в 23:10
скоро уйдет за трофеями
Рокки Бальбоa
сегодня в 23:08
Если вы желаете ему счастья,и титулов,то отпустите в Топ-клуб.При всем уважении к шпорам они крепкий середняк..
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