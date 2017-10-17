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Куртуа: «Перерыв на матчи сборных не может быть оправданием для „Челси“»

сегодня, 04:22
ЧелсиЧелси-:-РомаРомаЗавтра в 21:45 Не начался

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа в преддверии матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой» прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (1:2) в рамках 8-го тура чемпионата Англии:

«Из-за травм мы потеряли нескольких важных игроков, но это не объясняет то, что случилось.

Мы играли недостаточно интенсивно. Не на своём лучшем уровне. Назовём это не самым лучшим нашим днём. Мы просто должны продолжать работать. Впереди у нас важный матч с „Ромой“ в среду и несколько важных игр после него.

Перерыв на матчи сборных не может быть оправданием. Мы хотели победить „Кристал Пэлас“, чтобы оставаться в группе лидирующих команд. Мы должны лучше действовать в начале матчей по сравнению с тем, как это было в субботу».

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Остапчук 67
сегодня в 05:16
Матч с "Кристал Пэлас" позор "Челси", точка.
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