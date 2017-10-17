Кэйхилл: «Матч с „Ман Сити“ состоялся слишком скоро после игры с „Атлетико“»

Капитан «Челси» Гэри Кэйхилл в преддверии игры с «Ромой» в Лиге чемпионов прокомментировал поражения своей команды от «Манчестер Сити» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:2) в матчах английской Премьер-Лиги:

«В прошлом сезоне вы видели настоящий „Челси“, и важно, чтобы мы старались последовательно соответствовать той форме в текущем сезоне. Мы фантастически сыграли против „Атлетико“, но матч с „Манчестер Сити“ состоялся слишком скоро после выезда в Мадрид. На поле была одна свежая команда и одна несвежая. Перед игрой с „Кристал Пэлас“ у нас было более чем достаточно возможностей, чтобы показать лучшую игру, чем в той встрече. Когда игра недостаточно хороша и результат оставляет желать лучшего, хочется сыграть снова как можно скорее, и у нас будет такой матч в середине недели, чтобы постараться вернуться на правильный путь.

Сейчас моя роль капитана заключается в том, чтобы приходить на тренировку и оставаться позитивным. Результат уже позади, ты приходишь, чтобы работать снова и снова, чтобы показать в среду выступление, на которое способна команда, вернуть чувство победы и после отталкиваться от него».

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