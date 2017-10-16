Де Хеа отстоял на ноль в 11 из 14 матчей в текущем сезоне

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа на старте сезона показывает завидную статистику.

В 14 матчах текущего сезона, в которых 26-летний вратарь появлялся на поле во всех турнирах, он пропустил лишь 5 мячей. Однако еще более впечатляет, что в 11 из данных 14 встреч испанец не пропускал мячей, сохранив свои ворота на замке.

Не пропустил Де Хеа и в последнем своем матче - в поединке 8-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте