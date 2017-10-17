Лунин - о матче с молодежкой «Севильи»: «Не удалось забить больше, чем соперник»

Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал ничью с «Севильей» (1:1) в матче Юношеской лиги УЕФА.

«Мы реализовали в этом матче многое из того, что планировали. Не удалось только забить больше, чем соперник. Команда начала встречу неплохо, но пропустила необязательный гол, и для того, чтобы прийти в себя, понадобилось некоторое время. Во втором тайме ребята полностью включились в игру и владели инициативой: были активны в атаке, попали в штангу и перекладину, забили ответный гол.

Не понравилось большое количество желтых и красных карточек. Мы обязательно разберемся в причинах. Футболисты, которые не сумели сдержать себя, будут наказаны. Разговор на эту тему уже состоялся в раздевалке по горячим следам. Жесткие стыки и провокации – это часть футбола. Но нужно быть выше этого, владеть своими эмоциями», - сказал Лунин.

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