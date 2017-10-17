Ганчаренко: «В завтрашнем матче мы можем увидеть всех, за исключением Дзагоева»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко сообщил об игроках «армейцев», которые смогут принять участие в матче с «Базелем»:
«В завтрашнем матче мы можем увидеть всех, за исключением Дзагоева. Но не исключаю, что кто-то останется на скамейке: Вася Березуцкий, Вернблум или Васин. Конкуренция есть, и надо выбрать оптимальный состав».
Встречу обслужит голландская бригада арбитров.
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Не понятно с кем Верблум конкурирует,если он готов то полюбому в основе)
Не понятно с кем Верблум конкурирует,если он готов то полюбому в основе)
Пусть всем нашим клубам повезет.
Пусть всем нашим клубам повезет.