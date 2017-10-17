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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
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21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
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Игнатьев: «Не понимаю решение назначить на пост президента „Торпедо“ Елену Еленцеву»

сегодня, 13:29

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев выразил сомнение в назначении нового президента клуба. 

«Не понимаю такое решение. Человек, который не понимает специфику футбольного хозяйства… Хотя руководители, наверное, думают. Может, Елена Еленцева талантливый человек. Но у меня есть пример. Я работал в „Локомотиве“ с Ольгой Смородской. Мне стало понятно, что она хороший менеджер, знает, когда и как выдать зарплату, как расставить все службы на стадионе, чтобы даже мышь не проскочила. Но есть же вещи сугубо специфические.

Возьмем „Баварию“. Почему мюнхенский клуб всю жизнь на плаву? Потому что во главе стоит Франц Беккенбауэр ─ заслуженный-перезаслуженный, следом Карл-Хайнц Руменнигге и ниже еще большой список уважаемых в футболе людей. Здесь же то же самое, что меня взять в банк работать. Растрачу деньги да и все. Может быть, сейчас тренд такой… Но на президенте завязаны многие спортивные вопросы, он должен владеть темой, ведь будет спрашивать со спортивного директора, с главного тренера, почему происходит так или иначе. Задавая вопрос, нужно быть в курсе дела.»

Сегодня стало известно имя нового президента «Торпедо». 

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Все комментарии
Игорь Солнцев
сегодня в 14:15
Какая разница кто теперь в Торпедо?
Goal2
сегодня в 13:58
Кто-то из руководителей думает может не той головой. И он наверно моложе бывшего.Это как "шарше ля фам", только если переиначить для клубов из России где появится женщина-президент, то будет шарше ля мужик.
шлем
сегодня в 13:44
обратно просится.........
Шуnя771
сегодня в 13:38
Время покажет!

На соккере есть Лелька, так эта рыжжуха)) знает больше одна об итальянском футболе чем мы вместе все взятые...
Остапчук 67
сегодня в 13:35
Возрождение "Торпедо"?
Нет, не в этот раз, не сейчас.
Owl Fake
сегодня в 13:33
Весь этот монолог можно изложить попроще: "беспокоюсь за свой карман".
Obdulio Varela
сегодня в 13:33
Ну назначьте Татьяну Татьянцеву!
Остапчук 67
сегодня в 13:33
Раз Игнатьев так говорит, то и его скоро в "Торпедо" не будет.
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