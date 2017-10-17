Игнатьев: «Не понимаю решение назначить на пост президента „Торпедо“ Елену Еленцеву»

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев выразил сомнение в назначении нового президента клуба.



«Не понимаю такое решение. Человек, который не понимает специфику футбольного хозяйства… Хотя руководители, наверное, думают. Может, Елена Еленцева талантливый человек. Но у меня есть пример. Я работал в „Локомотиве“ с Ольгой Смородской. Мне стало понятно, что она хороший менеджер, знает, когда и как выдать зарплату, как расставить все службы на стадионе, чтобы даже мышь не проскочила. Но есть же вещи сугубо специфические.



Возьмем „Баварию“. Почему мюнхенский клуб всю жизнь на плаву? Потому что во главе стоит Франц Беккенбауэр ─ заслуженный-перезаслуженный, следом Карл-Хайнц Руменнигге и ниже еще большой список уважаемых в футболе людей. Здесь же то же самое, что меня взять в банк работать. Растрачу деньги да и все. Может быть, сейчас тренд такой… Но на президенте завязаны многие спортивные вопросы, он должен владеть темой, ведь будет спрашивать со спортивного директора, с главного тренера, почему происходит так или иначе. Задавая вопрос, нужно быть в курсе дела.»



Сегодня стало известно имя нового президента «Торпедо».

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