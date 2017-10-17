Ганчаренко выделил трех игроков «Базеля»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко накануне матча с «Базелем», выделил трех игроков швейцарского клуба.



«В матчах Лиги чемпионов надо отмечать в целом организацию игры. Может быть, выделяется Оберлин, располагающий достаточно хорошей скоростью. Особенно мне нравится, как действует в центре поля Дзуффри. Плюс правым флангом очень хорошо атакует Ланг, через правый фланг строится игра. Но ещё раз скажу: командная структура важнее, чем отдельно взятые игроки. Это индивидуальности, а на первом плане у „Базеля“ командная игра».



Ранее Виктор Ганчаренко сообщил, кто из игроков ЦСКА сможет принять участие в завтрашнем поединке.

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