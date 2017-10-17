Бушманов: «Молодежка „Спартака“ не уступает сверстникам из „Ливерпуля“ и „Севильи“»

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов уверен, что молодежная команда «Спартака» играет не хуже, чем ее соперники по группе в Юношеской лиге УЕФА. Сегодня молодежная команда «красно-белых» дома сыграла вничью с «Севильей» со счетом 1:1.

«Это хороший опыт для ребят, прошло три игры, по которым видно, что ребята нисколько не уступают ни „Ливерпулю“, ни „Севилье“. Где-то испанцы провоцировали, а наши неправильно себя вели, на чем и были пойманы. Это тоже опыт, надо учиться, чтобы не попадаться на такие провокации.

В целом „Спартак“ сегодня играл достаточно неплохо, поактивней соперника, имел преимущество и моменты, владел мячом и проводил хорошие атаки. На команду повлияли удаления, потому что складывалось ощущение, что могли забить второй гол, дожать, но, оставшись в меньшинстве, важно было не пропустить. Думаю, у команды есть все шансы, чтобы выйти дальше, впереди еще три матча, которые надо стараться выигрывать».

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