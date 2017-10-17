Симонян: «Проводить товарищеские матчи с топ-командами - абсолютно верная позиция»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал тот факт, что сборная России 23 марта в Москве проведет товарищеский матч с командой Бразилии.

«Это абсолютно верная позиция [проводить товарищеские матчи с топ-командами]. Аргентина, Испания и Бразилия - сильнейшие сборные мира. Матчи с ними будут хорошим испытанием для наших игроков, это положительный фактор.

Будем надеяться, что мы не проиграем этим великим командам, а если и проиграем, то с минимальной разницей.

Нашей сборной будут противостоять настоящие суперзвезды, честь сыграть против них. Что ж, ребята, карты вам в руки».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте