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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 1:1 Севилья (до 19)
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Симонян: «Проводить товарищеские матчи с топ-командами - абсолютно верная позиция»

сегодня, 17:48

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал тот факт, что сборная России 23 марта в Москве проведет товарищеский матч с командой Бразилии.

«Это абсолютно верная позиция [проводить товарищеские матчи с топ-командами]. Аргентина, Испания и Бразилия - сильнейшие сборные мира. Матчи с ними будут хорошим испытанием для наших игроков, это положительный фактор.

Будем надеяться, что мы не проиграем этим великим командам, а если и проиграем, то с минимальной разницей.

Нашей сборной будут противостоять настоящие суперзвезды, честь сыграть против них. Что ж, ребята, карты вам в руки».

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Все комментарии
juchok ответил ФорвардЪ
сегодня в 18:25
ФорвардЪ:
Конечно верное решение. Топ команды играют в полноги в товарищеских играх. Так что нам по силам даже за ничью зацепиться.
даже Бельгия полуосновным составом нас возила, пока во втором тайме платежка на ничью не прошла!
ФорвардЪ
сегодня в 18:19
Конечно верное решение. Топ команды играют в полноги в товарищеских играх. Так что нам по силам даже за ничью зацепиться.
Байкал-38
сегодня в 18:08
С Динамо по Вашему тоже было верное решение. Только результат один, мы всё ниже и ниже в рейтинге! И самое главное на кого ставит Черчесов косячат и косячат.
А после чемпионата мира скажут, что главное не победа, а участие, мол мы Вам и так праздник подарили.
Аксинья
сегодня в 18:06
Настоящие суперзвёзды остануться дома, а в Россию приедут вторые, а то и третьи составы...Вполне достаточно чтобы откатать договорную ничейку...
Александр Северный
сегодня в 18:00
Да зачем обижать поражениями перед чемпионатом спартаковского тренера.
susanin ultrazenith
сегодня в 17:49
И проиграть им 0:10 )))
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