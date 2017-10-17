Симонян: «Проводить товарищеские матчи с топ-командами - абсолютно верная позиция»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал тот факт, что сборная России 23 марта в Москве проведет товарищеский матч с командой Бразилии.
«Это абсолютно верная позиция [проводить товарищеские матчи с топ-командами]. Аргентина, Испания и Бразилия - сильнейшие сборные мира. Матчи с ними будут хорошим испытанием для наших игроков, это положительный фактор.
Будем надеяться, что мы не проиграем этим великим командам, а если и проиграем, то с минимальной разницей.
Нашей сборной будут противостоять настоящие суперзвезды, честь сыграть против них. Что ж, ребята, карты вам в руки».
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А после чемпионата мира скажут, что главное не победа, а участие, мол мы Вам и так праздник подарили.
А после чемпионата мира скажут, что главное не победа, а участие, мол мы Вам и так праздник подарили.