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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
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21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
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21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
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Жамалетдинов: «ЦСКА будет стараться играть на победу»

сегодня, 14:49
ЦСКАЦСКА-:-БазельБазельЗавтра в 21:45 Не начался

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал о настрое команды перед матчем с «Базелем»:

«Чувствую себя хорошо, готов к игре с „Базелем“. Думаю, у всей команды хорошее состояние и настроение. Будем стараться играть на победу. Вечером будет теоретическое занятие. Виктор Михайлович все расскажет и покажет.

Нет ли ощущения, что партнеры мне не доверяют? Не знаю, в первую очередь это зависит от меня. Должен открываться и предлагать себя, а решение отдать мне или нет за партнером. Сложный вопрос. Думаю, все нормально, в ЦСКА молодым тоже доверяют».

Ранее наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко рассказал о кадровой ситуации.

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Все комментарии
cska plus
сегодня в 15:46
Уж надо постараться.
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:43
Хватит уже болтать, лучше подтвердить все на футбольном поле.
kolpankolpan
сегодня в 15:23
Не смешите нас такими заявлениями.Вагон автобус и пояс целомудрия---это тактика ЦСКА.Иное противопоказано категорически.
Don trambon ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:15
AntiherQ1488:
Што??? Отсоки - это играть на победу? Окей.
Кому кроме как спартача так хорошо не знать про отскоки)0
AntiherQ1488
сегодня в 14:51
Што??? Отсоки - это играть на победу? Окей.
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