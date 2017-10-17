Жамалетдинов: «ЦСКА будет стараться играть на победу»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал о настрое команды перед матчем с «Базелем»:
«Чувствую себя хорошо, готов к игре с „Базелем“. Думаю, у всей команды хорошее состояние и настроение. Будем стараться играть на победу. Вечером будет теоретическое занятие. Виктор Михайлович все расскажет и покажет.
Нет ли ощущения, что партнеры мне не доверяют? Не знаю, в первую очередь это зависит от меня. Должен открываться и предлагать себя, а решение отдать мне или нет за партнером. Сложный вопрос. Думаю, все нормально, в ЦСКА молодым тоже доверяют».
Ранее наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко рассказал о кадровой ситуации.
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