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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 1:1 Севилья (до 19)
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Наставник «Базеля» выделил в составе ЦСКА Витиньо, Головина и Дзагоева

сегодня, 18:45
ЦСКАЦСКА-:-БазельБазельЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Викки в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА рассказал, кого бы он мог выделить у игроков соперника.

«Я не люблю выделять отдельных игроков, всегда оцениваю команду в целом. Очень хороший нападающий Витиньо. Головин обладает прекрасной техникой и скоростью, у него на вооружении множество финтов. Еще знаю Дзагоева, но он, к сожалению, не сможет сыграть из-за травмы. Но я больше концентрируюсь на командной игре, а не на отдельных личностях.

Конечно, игры с ЦСКА будут определяющими. И ЦСКА, и „Базель“ находятся в более выгодном положении, нежели „Бенфика“. Мы приехали сюда за очками».

Матч ЦСКА - «Базель» обслужит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом.

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Все комментарии
sir-5 ответил Гоша Великолепный
сегодня в 18:58
Гоша Великолепный:
А Игорян?Кони могут оскорбиться!Рекордсмен как никак!
Эта кандидатура обсуждению среди болельщиков ЦСКА и европейских специалистов,малтшик.Это только ваши голкиперы будут в их устах "тот парень который стоял на воротах".
Гоша Великолепный
сегодня в 18:55
А Игорян?Кони могут оскорбиться!Рекордсмен как никак!
Морозовский
сегодня в 18:51
Верблум и, остальные.
juchok
сегодня в 18:47
а по сути надо выделять Вернблума и Фернандеса!
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