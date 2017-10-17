Наставник «Базеля» выделил в составе ЦСКА Витиньо, Головина и Дзагоева

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Викки в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА рассказал, кого бы он мог выделить у игроков соперника.

«Я не люблю выделять отдельных игроков, всегда оцениваю команду в целом. Очень хороший нападающий Витиньо. Головин обладает прекрасной техникой и скоростью, у него на вооружении множество финтов. Еще знаю Дзагоева, но он, к сожалению, не сможет сыграть из-за травмы. Но я больше концентрируюсь на командной игре, а не на отдельных личностях.

Конечно, игры с ЦСКА будут определяющими. И ЦСКА, и „Базель“ находятся в более выгодном положении, нежели „Бенфика“. Мы приехали сюда за очками».

Матч ЦСКА - «Базель» обслужит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом.

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